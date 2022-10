நித்யா மேனன் மட்டுமில்லை.. என்ன இன்னொரு நடிகையுமா? அப்போ அது கன்ஃபார்ம் தான் போல!

சென்னை: நடிகை நித்யா மேனன் சற்று முன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பிரெக்னன்ஸி டெஸ்ட் கிட் மற்றும் ரப்பர் நிப்பல் போட்டோவை ஷேர் செய்து ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி இருந்தார்.

புதிய படத்தின் புரமோஷனா? அல்லது நித்யா மேனன் கர்ப்பமாகி விட்டாரா? என கேள்விகள் கிளம்பின.

இந்நிலையில், இன்னொரு பிரபல நடிகையும் அதே போஸ்ட்டை போட்டுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் அப்போ அந்த விஷயம் தான் என்பதை கன்ஃபார்ம் செய்து விட்டனர்.

கல்யாணம் ஆகாமல் கர்ப்பமானாரா தனுஷ் பட நாயகி? நித்யா மேனன் இன்ஸ்டா பதிவால் குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்!

English summary

Nithya Menen and Parvathy are not pregnant, they collab for a new movie called Wonder Woman. Both the talented actress shares a pregnancy post in their instagram pages and shocks fans and celebs.