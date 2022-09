சின்ன வயசுலயே நம்ம ஷோபனா எவ்ளோ க்யூட்டா இருக்காங்க பார்த்தீங்களா.. எந்த படத்தில் தெரியுமா?

சென்னை: நித்யா மேனன் என்கிற பெயரையே ரசிகர்கள் மறந்து பக்கத்து வீட்டுப் பெண் ஷோபனாவாகவே கொண்டாடும் அளவுக்கு சமீபத்தில் வெளியான திருச்சிற்றம்பலம் திரைப்படம் மாற்றியுள்ளது.

குண்டு முழியை வச்சிக்கிட்டு ஒவ்வொரு படங்களில் க்யூட்டாக நடித்து அசத்தி வருகிறார் நடிகை நித்யா மேனன்.

குழந்தை நட்சத்திரமாக அவர் நடித்த ஹனுமன் படத்தின் வீடியோ தான் தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் ஹாட் டாப்பிக்காக டிரெண்டாகி வருகிறது.

நயன்தாரா திருமண வீடியோ படத்தை இவர் இயக்கவில்லையா?..கவுதம் மேனன் சொல்லும் புதுக்கதை

English summary

Nithya Menon's acted as a child artist in a movie trending in social media after her Thiruchitrambalam movie gets a huge hit in theaters. She acted in Hanuman English movie as a child artist with actress Tabu who doing lead role in that movie.