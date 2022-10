தளபதி 67 வில்லன் ரேஸில் இருந்து விலகும் பிருத்விராஜ்… சீனில் வந்த பிரேமம் ஹீரோ..?

சென்னை: விஜய் நடித்து வரும் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கல் ஸ்பெஷலாக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் 'தளபதி 67' படத்தில் விஜய் நடிக்கவுள்ளார்.

தளபதி 67 படத்தில் விஜய்க்கு வில்லனாக மலையாள நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிக்கவுள்ளதாக கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவர் நடிக்க வாய்ப்பில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Earlier, There were reports that actor Prithviraj would play one of the antagonists in Vijay's Thalapathy6 7 Film. But now the report says that he had to back out due to date clashes. After Prithviraj walked out, the film team was in talks with Nivin Pauly for this Antagonist Role.