நீ என்ன வேணா சொல்லிக்கோ நான் மரியாதையே கொடுக்க மாட்டேன்.. பிக் பாஸ் இளம் பெண்களின் அட்ராசிட்டி

பிக்பாஸில் பங்கேற்றுள்ள இளம் பெண்கள் தன்னுடைய பெரிய அண்ணன் வயது, தந்தை வயது உடைய போட்டியாளர்களை பெயர் சொல்லி அழைப்பதால் போட்டியாளர்கள் வருத்தம் அடைந்து வருகின்றனர்

பேர் சொல்லி கூப்பிட தானே பெயர் வைத்துள்ளது. பின்னர் எப்படி கூப்பிடுவோம் என்று பெண் போட்டியாளர்கள் கேட்கின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் அண்ணன் என்று அழைத்து வந்தவர்கள் நாளாக நாளாக பேர் சொல்லி அழைக்கிறீர்கள் என்று ஏடிகே, அசீம் போன்றோர் கேட்கின்றனர்.

English summary

The contestants are getting upset as the young girls participating in Bigboss are calling their older brothers and father age contestants by name. It has a name to call by name. Then the female contestants ask how they will call. People like ADK and Aseem ask that those who initially called you brother are calling you by name day by day.