யாராலும் விஜய்யை தடுக்க முடியாது… புஷ்பா ஹீரோ அல்லு அர்ஜுன் சைட்ல இருந்து இப்படி ஒரு ஆதரவா?

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகுமா ஆகாதா என்ற குழப்பம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது.

தெலுங்கு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் எடுத்துள்ள முடிவால், வாரிசு படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப் போகலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இந்த பிரச்சினையில் விஜய்க்கு ஆதரவாக தமிழ்த் திரையுலகில் இருந்து பலரும் குரல் கொடுத்துள்ள நிலையில், இப்போது டோலிவுட்டில் இருந்தும் ஆதரவு கிடைத்துள்ளது.

English summary

There has been a problem with the release of Vijay starrer Varisu in Telugu. Many celebrities are commenting in support of Vijay in this matter. In this case, Telugu film producer and distributor Allu Aravind said that no one can stop the release of Varisu.