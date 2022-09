வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் உங்களால் என் உருவத்தை கேலி செய்து எழுத முடியவில்லை..சிம்பு பெருமிதம்?

சென்னை: வெந்து தணிந்தது காடு படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் கவுதம் வாசுதேவ மேனன், சிம்பு இருவரும் கலந்துக்கொண்டு பேசினர்.

தான் ரசிகர்களை தூங்கி எழுந்து படம் பார்க்க வரச்சொன்னதற்கு காரணம் என்ன என்பதை கவுதம் மேனன் விளக்கினார்.

சிம்பு இரண்டாம் பாகம் பற்றி இயக்குநரை அமரவைத்துக்கொண்டே ரகசியத்தை போட்டு உடைத்தார்.

ரஜினி, கமலுக்குப் பதிலாக சிம்பு ஃபஹத் பாசில்: ரீ-கிரியேட் ஆகும் அவள் அப்படித்தான்!

English summary

Both Gautham Vasudeva Menon and Simbu spoke at the press conference of Ventu Taninatha Kadu. Gautham Menon explains, why he asked his fans to sleep well before watching the movie FDFS. Simbu broke the secret while sitting down with the director about the second part.