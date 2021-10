பெரிய ஹீரோயினாகும் ஆசையில்லை... கண்ணீர் விடும் பாவனியின் வைரல் ப்ரோமோ

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 துவங்கி கடந்த மூன்று நாட்களாக நடந்து வருகிறது. இந்த முறை பெரும்பாலான அறிமுகமில்லாத முகங்களே போட்டியாளர்களாக களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இருந்தாலும் தற்போது வரையிலான மூன்று நாட்களில் சென்டிமென்ட் அழுகை இழுந்தாலும், காமெடிகள் அதிகம் இருப்பதால் ரசிகர்கள் நிகழ்ச்சியை ரசிக்க துவங்கி உள்ளனர். அதிலும் போட்டியாளர்களின் பாசிடிவ் மற்றும் மோடிவேட் பேச்சுக்கள் பலரையும் கவர்ந்துள்ளது.

Vijay tv revealed second promo for bigg boss tamil 5 today episode. in this promo, pavani reddy shares her feeling to madhimitha with tears. priyanka comes there and makes pawani to smile.