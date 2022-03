ராஷ்மிகாவும் இல்ல, தமன்னாவும் இல்ல... தளபதி 66 ல் விஜய்யுடன் டூயட் போறவர் இவர் தான்

சென்னை : விஜய்யின் பீஸ்ட் பட ரிலீசை ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் தளபதி 66 படம் பற்றி அடுத்தடுத்து அப்டேட்கள் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகின்றன.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. ஆக்ஷன் த்ரில்லர், அதே சமயம் பிளாக் காமெடி படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பீஸ்ட் படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. பீஸ்ட் அடுத்த அப்டேட் வரும் என சோஷியல் மீடியாவில் ஹேஷ்டேக் போட்டு ரசிகர்கள் தவம் கிடக்கிறார்கள்.

English summary

Some sources confirmed that not tamannah, not rasmika mandanna. Bollywood actress Kriti Sanon to play female lead role in Thalapathy 66. In thalapathy 66 Vijay to play in dual role. So this movie had chance to two heroine sunject.