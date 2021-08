அவர் சம்மதத்துடன்தான் இரண்டாவது திருமணம் செய்தேன்.. ஆனந்த கண்ணன் குறித்து உருகிய பிக்பாஸ் பிரபலம்!

சென்னை: தன்னுடைய திருமணமே விஜே ஆனந்த கண்ணன் சம்மதத்துடன் தான் நடைபெற்றது என பிக்பாஸ் பிரபலம் உருக்கமாக அவருடைய நினைவுகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

சன் மியூஸிக் சேனல் ஆரம்பித்த காலத்தில் அதில் பிரபல விஜேவாக பணியாற்றியவர் ஆனந்த கண்ணன். சன் மியூஸிக் மட்டுமின்றி, சன் டிவி, எஸ் எஸ் மியூஸிக் என் முன்னணி தொலைக்காட்சிகளில் பிரபல விஜேவாக பணியாற்றினார்.

சிந்துபாத், விக்ரமாதித்தன் உள்ளிட்ட பல சீரியல்களிலும் நடித்தார் ஆனந்த கண்ணன். சிங்கப்பூர் தமிழரான ஆனந்த கண்ணன், பத்து ஆண்டுகள் சென்னையில் தங்கியிருந்து தொலைக்காட்சி சேனல்களில் பணிபுரிந்தார்.

வாழ்க்கையை திருப்பிப்போட்ட அந்த 3 மாதங்கள்... ஆனந்த கண்ணனுக்கு என்ன நடந்தது? வெளியான பகீர் தகவல்!

NSK Ramya shares heartfelt information about VJ Anandh Kannan. She says He was my brother, father, wellwisher or even more than a friend.