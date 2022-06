25வது நாளை எட்டிய கமலின் விக்ரம்...நேற்று வரை மொத்த கலெக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா ?

சென்னை : விக்ரம் படம் ரிலீசாகி இன்றுடன் 25 நாட்கள் நிறைவடைந்து விட்டது. இதனை ரசிகர்கள் வேற லெவலில் கொண்டாடி வருகின்றனர். படத்தின் வசூலையும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல், சூர்யா, விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசல் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3ம் தேதி ரிலீசானது. ஆக்ஷன், த்ரில்லர் படமாக எடுக்கப்பட்ட இந்த படத்திற்கு 1986 ம் ஆண்டு கமல் நடித்து வெளிவந்த விக்ரம் படத்தின் டைட்டிலையே பயன்படுத்தினர்.

கமல் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நடிக்கும் படம், அதுவும் அவரின் தீவிர ரசிகரான லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்குகிறார், சூர்யா கெஸ்ட் ரோலில் நடிக்கிறார் என படத்தின் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆச்சரியத்தை ஏற்டுத்தி, ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டியது.

English summary

Today Kamal's Vikram reached 25th day of theatrical release. Still now Vikram movie collects Rs.418 crore worldwide. Tamilnadu alone it collects 176 crore and Indian 294 crore. So all are expecting that Vikram will soon cross the line 300 crore in India and 200 crore in tamilnadu.