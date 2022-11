குழந்தை பிறந்த நாளில் 10 ஆண்டுகளாக பூஜை செய்கிறேன்..’நீயா நானா’வில் வாடகைத்தாயின் நெகிழ்ச்சி பதிவு

விஜய் டிவி 'நீயா நானா' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற வாடகைத்தாய் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை விவரித்தது பார்வையாளர்களை நெகிழ்ச்சி அடைய வைத்தது.

குழந்தையை 10 மாதம் சுமந்தேன், ஆனால் ஆணா, பெண்ணா எனக்கூட தெரியாது. குழந்தையின் முகத்தைக்கூட காட்டவில்லை.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் குழந்தைக்காக பிறந்த நாளில் கோயிலுக்குபோய் பூஜை செய்வேன் என வாடகைத்தாய் கண்ணீருடன் தெரிவித்தார்.

English summary

A surrogate mother who participated in Vijay TV's 'Neeya Nana' narrated her experience and moved the audience. I carried the baby for 10 months, but I don't even know if it was a boy or a girl?. Didn't even show the baby's face. The surrogate tearfully said that every year on the day of the child's birth, she goes to the temple and performs the puja.