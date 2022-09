கல்விப்பிச்சை அளித்த ஆசிரியப்பெருந்தகையினர் அனைவரையும் நினைத்து மகிழ்கிறேன்: நெகிழ்ந்த ராஜ்கிரண்

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக வலம்வந்த ராஜ்கிரண், தற்போது சிறப்பு தோற்றங்களில் நடித்து வருகிறார்.

தொன்னூறுகளில் முன்னணி நடிகர்களுக்கே டஃப் கொடுக்கும் அளவிற்கு டாப் ஸ்டாராக கலக்கியவர் ராஜ்கிரண்.

இந்நிலையில், ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு தனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களை மனம் திறந்து பாராட்டியுள்ளார்.

Teacher's Day is celebrated on 5th September today. After this, actor Rajkiran remembered the teachers who taught him an education. He also thanked them by listing their names