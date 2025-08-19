Get Updates
'ஊரும்' பாடல்: 'இந்திரா' படத்திலிருந்து வசந்த் ரவி, மெஹ்ரீன் பிர்சாடா கெமிஸ்ட்ரி ரசிகர்களை எப்படி கவர்ந்தது?

'இந்திரன்' திரைப்படத்திலிருந்து வெளியான 'ஊரும்' பாடல், வசந்த் ரவி மற்றும் மெஹ்ரீன் பிர்சாடா நடிப்பில் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. அஜ்மல் தஹ்ஸீன் இசையில், கபில் கபிலன் மற்றும் அஜ்மல் தஹ்ஸீன் பாடியுள்ள இப்பாடல், இனிமையான வரிகள் மற்றும் வசீகரிக்கும் இசையுடன் காதலை மையமாக கொண்டுள்ளது. யூடியூப் மற்றும் பிற தளங்களில் பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ள இப்பாடல், பலரின் ப்ளேலிஸ்டில் இடம்பிடித்துள்ளது. 'இந்திரன்' திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வர உள்ளது.

வசந்த் ரவி, மெஹ்ரீன் பிர்சாடா ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'இந்திரா’ திரைப்படத்திலிருந்து 'ஊரும்' பாடல் சமீபத்தில் வெளியானது. பாடலின் இனிமையான வரிகளும், வசீகரிக்கும் இசையும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக, "அடைச்சு போய் நின்றதே நம் கைகள் ஒன்றாக பார்த்து யாரும் சம்மதிக்க தேவையில்லையே" என்ற வரிகள் பலரின் மனதை தொட்டுள்ளது.

சபரிஷ் நந்தா எழுதி இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படத்திற்கு அஜ்மல் தஹ்ஸீன் இசையமைத்துள்ளார். ஹாஜா மொஹிதீன் பாடல் வரிகளை எழுதியுள்ளார். கபில் கபிலன் மற்றும் அஜ்மல் தஹ்ஸீன் இருவரும் இணைந்து இந்த பாடலை பாடியுள்ளனர்.

இந்த பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள இசை கருவிகள் பாடலுக்கு மேலும் மெருகூட்டுகின்றன. அக்ரூஸ்டிக் கிட்டார், வயலின் இசை ஆகியவை பாடலை கேட்கும் போது ஒருவித அமைதியான மனநிலையை தருகிறது. இந்த பாடல் வரிகள் காதலை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்டுள்ளது.

வசந்த் ரவி மற்றும் மெஹ்ரீன் பிர்சாடா இருவரின் கெமிஸ்ட்ரி திரையில் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக உள்ளது. மேலும், சுனில், அனிகா சுரேந்திரன் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். படத்தின் ஒளிப்பதிவு மற்றும் படத்தொகுப்பு ஆகியவை படத்திற்கு கூடுதல் பலம் சேர்க்கின்றன.

'ஊரும்' பாடல் தற்போது அனைத்து இசை தளங்களிலும் டிரெண்டாகி வருகிறது. இந்த பாடல் யூடியூப் மற்றும் பிற சமூக ஊடக தளங்களில் நல்ல வரவேற்ப்பை பெற்று வருகிறது. அஜ்மல் தஹ்ஸீன் இசையில் உருவான இந்த பாடல், பலரின் ப்ளே லிஸ்டில் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

மொத்தத்தில், 'ஊரும்' பாடல் இனிமையான இசை மற்றும் அழகான வரிகளால் இதயத்தை தொடும் ஒரு மெலடி பாடலாக அமைந்துள்ளது. 'இந்திரா' திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வர உள்ளது. இந்த திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து ஏகப்பட்ட ரசிகர்களை கவர்ந்த வசந்த் ரவி தொடர்ந்து நல்ல கதைகளை தேர்வு செய்து நடித்து தனக்கான ஒரு ரசிகர் கூட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். மேலும், மெஹ்ரீன் பிர்சடா தனுஷ் உடன் இணைந்து பட்டாஸ் படத்தில் நடித்து ஏகப்பட்ட இளைஞர்களை கவர்ந்த அவர் மீண்டும் தமிழ் சினிமாவில் கம்பேக் கொடுத்துள்ள நிலையில், இந்திரா படத்தை தியேட்டரில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

