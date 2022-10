ஆஸ்கருக்கு தேர்வான செல்லோ ஷோ படத்தில் நடித்த சிறுவன் உயிரிழப்பு… பெற்றோர் எடுத்த அதிர்ச்சி முடிவு!

சென்னை: 95வது ஆஸ்கர் விருதுகள் வழங்கும் விழா அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம் நடைபெறுகிறது.

ஆஸ்கர் விருதுகளுக்காக வெளிநாட்டுப் பிரிவின் கீழ் இந்தியாவில் இருந்து குஜராத்தி மொழித் திரைப்படமான செல்லோ ஷோ தேர்வானது..

இந்நிலையில், இந்தப் படத்தில் நடித்த 15 வயது சிறுவன் ராகுல் கோலி கேன்சர் நோயால் உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆஸ்கருக்கு தேர்வான செல்லோ ஷோ… சினிமா பாரடைசோ படத்தின் காப்பியா?: வெளுத்துவாங்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

The 95th Oscars will be held in March 2023. Chhello Show a Gujarati language film from India has been selected for the Oscars. This film will hit the theaters on the 14th. In this case, Oscar-nominated Chhello Show actor 10-year-old Rahul Koli died due to cancer. Rahul Kohli's death has caused sadness among the film industry.