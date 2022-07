பூமர் அங்கிள் படத்தில் வொண்டர் உமனாக ஓவியா.. அப்போ யோகி பாபுவின் கான்ட்ராக்டர் நேசமணி என்னாச்சு?

சென்னை: இயக்குநர் சுவதீஸ் இயக்கத்தில் ஓவியா மற்றும் யோகி பாபு நடிப்பில் கான்ட்ராக்டர் நேசமணி என ஒரு படம் தொடங்கப்பட்டது.

ஆனால், அந்த படத்தை பற்றிய எந்த அறிவிப்பும் அதன் பிறகு வெளியாகாத நிலையில், தற்போது மீண்டும் அதே கூட்டணி இணையும் படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்கள் வெளியாகி உள்ளன.

வொண்டர் உமன் கெட்டப்பில் நடிகை ஓவியா போஸ் கொடுத்து நிற்க படத்திற்கு 2கே கிட்ஸ் உடல் பருமனானவர்களை கலாய்க்கும் பூமர் அங்கிள் என்கிற கேட்சியான டைட்டில் வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படத்தை பார்த்த மகேஷ் பாபு.. அட என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரே!

English summary

Oviya and Yogi Babu once again joins for a new movie titled Boomer Uncle. Before they both announced a movie titled Contractor Nesamani with same director.