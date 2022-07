பா.ரஞ்சித் - கமல் இணையும் படம் எப்போ...அவரே சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : சார்பட்டா பரம்பரை படத்திற்கு பிறகு டைரக்டர் பா.ரஞ்சித் இயக்க உள்ள படத்தின் அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. ஆர்யாவை தொடர்ந்து விக்ரம் நடிக்கும் படத்தை இயக்க உள்ளதாக பா.ரஞ்சித் தெரிவித்தார்.

இதற்கிடையில் விக்ரம் ஆடியோ விழாவில கலந்து கொண்ட பா.ரஞ்சித், விரைவில் கமலை வைத்து ஒரு படம் இயக்க உள்ளதாக மேடையில் தெரிவித்தார். ஆனால் அந்த படம் பற்றி வேறு எந்த தகவலையும் அவர் வெளியிடவில்லை.

அதே சமயம் விக்ரம் படத்திற்கு பிறகு, மகேஷ் நாராயணன் படத்தில் தான் தான் நடிக்க உள்ளதாக கமல் தெரிவித்தார். இதனால் கமல் - பா.ரஞ்சித் இணையும் படம் எப்போது துவங்கப்படும் என தெரியாமல் ரசிகர்கள் குழப்பத்துடன் இருந்தனர்.

பொன்னியின் செல்வனில் வரலாற்று உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டதா...மணிரத்னம், விக்ரமிற்கு நோட்டீஸ்

English summary

In Chiyaan 61 pooja ceremony Pa.Ranjith confirms that he will direct Kamalhaasan after completed Chiyaan 61. Script was already completed. Very soon Pa.Ranjith would develop the story.