விஜய் ரசிகர்களுக்கு ட்விஸ்ட் வைக்கும் தமன்… Pan Ganna Announcement ட்வீட்டால் எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

சென்னை: விஜய் நடிப்பில் வம்ஷி பைடிபள்ளி இயக்கும் வாரிசு திரைப்படத்தின் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

வாரிசு திரைப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என்பதை படக்குழு ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டது.

இந்நிலையில் வாரிசு படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் குறித்து தமன் டிவீட் செய்துள்ளது வைரலாகி வருகிறது.

வாரிசு படத்தோட சூட்டிங் எப்ப நிறைவடையுதுன்னு தெரியுமா.. அடுத்தது என்ன தளபதி 67 தான்!

English summary

Vijay is currently acting in Varisu. The first single of this film is said to be released on Diwali. In this case, music composer Thaman has posted on his Twitter that an update of a pan-India song is coming. Fans are waiting for this to be the first single update of Varisu