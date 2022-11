இன்று முல்லைக்கு பிறந்தநாள்... விஜே சித்ரா குறித்து பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் இயக்குநர் உருக்கமான பதிவு!

சென்னை: மக்கள் தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக அறிமுகமாகி மக்களிடம் பிரபலமானவர் விஜே சித்ரா.

விஜே, சீரியல் நடிகை என பன்முகத்திறமையாளராக வலம் வந்த சித்ரா, திடீரென 2020ம் ஆண்டில் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

விஜே சித்ராவின் தற்கொலை ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்த நிலையில், இன்று அவரது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியல் இயக்குநர் பதிவிட்டுள்ள இன்ஸ்டா போஸ்ட் வைரலாகி வருகிறது.

உங்க வேலையை நீங்க பாருங்க... என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க விஜே அர்ச்சனா!

English summary

Today is the birthday of VJ Chitra who committed suicide. In view of that, Pandian Stores Director ShivaShekhar has posted a glowing post about Chitra. This post is going viral on social media.