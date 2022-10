1952 ஆம் ஆண்டு எம்ஜிஆரின் 2 படங்களை வீழ்த்தி வந்த பராசக்தி..சுவையான புதுத்தகவல்கள்

தமிழக திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரங்கள் 2 பேரில் ஒருவரான சிவாஜி கணேசனை தமிழ் திரையுலகிற்கு தந்த பராசக்தி வெளியாகி 70 வது ஆண்டு இன்று

முதலில் சிவாஜிக்கு வாய்ப்பில்லை என மறுக்கப்பட்டது, ஆனால் கருணாநிதியின் வலுவான சிபாரிசினால் அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்ததாக சொல்வார்கள்.

பராசக்தி படத்துடன் அதே ஆண்டில் தென்னகத்தின் சூப்பர் ஸ்டார்களின் அத்தனை படங்களும் மோதியது குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று. எம்ஜிஆரின் 2 படங்களும் வெளியானது ஆனால் தோல்வி கண்டது.

Today is the 70th anniversary of the release of Parasakthi, which brought Sivaji Ganesan, one of the top 2 stars of the Tamil Nadu film industry, to the Tamil film industry. At first, Shivaji was denied a chance, but Karunanidhi's strong recommendation is said to have given him the chance. It is worth noting that all the films of South superstars clashed with Parashakti in the same year.