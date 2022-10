சீயான் 61 படத்தில் ராஷ்மிகாவும் இல்லை மாளவிகா மோகனும் கிடையாது… விக்ரமுடன் இணையும் பார்வதி, பசுபதி?

சென்னை: கோப்ரா, பொன்னியின் செல்வன் படங்களை முடித்துவிட்டு இப்போது 'சீயான் 61' படத்தில் கமிட் ஆகியுள்ளார் விக்ரம்.

பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் ஸ்டூடியோ க்ரீன் ஞானவேல்ராஜா தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு கடப்பாவில் தொடங்கியது.

விக்ரம் ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா அல்லது மாளவிகா மோகனன் நடிக்கலாம் எனக் கூறப்பட்ட நிலையில், இப்போது புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Pa Ranjith will direct Vikram's 'Chiyaan 61'. It has been reported that Vikram will be paired with Parvathy and Pasupathi in an essential role in this film. In this case, it is said that the shooting of Chiyaan 61 will take place in Kadapa, Andhra Pradesh.