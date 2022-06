நான் இப்போ அவங்க கன்ட்ரோல்ல இருக்கேன்.. கமல் முன்னாடி பாவனியுடன் பாய்ந்து பாய்ந்து நடனமாடிய அமீர்!

சென்னை: பாவனியை அந்தளவுக்கு அமீர் பாடாய்ப்படுத்தியதற்கு நல்ல பலன் கிடைத்துள்ளது என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வந்த கமல்ஹாசன் தற்போது பிக் பாஸ் ஜோடிகள் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றுள்ளார்.

அவர் முன்னிலையில், பாவனி மற்றும் அமீர் நடனமாடிய காட்சிகளை பாவனி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன்.. ரஜினி பட நாயகி ஓபன் டாக்!

English summary

Pavani and Amir dance in front of Kamal Haasan at Bigg Boss Jodigal season 2 promo out now. Pavani herself shared it in her instagram page and getting appreciations from fans.