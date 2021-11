இந்த டாஸ்க்குக்கு அப்புறம் இருவரும் நட்பாக நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு.. சும்மா இறங்கி கலக்கும் பாவனி!

சென்னை: ராஜு ஜெயமோகனுக்கு சிறந்த என்டர்டெயினர் விருதை கொடுத்த பாவனி தனக்கு இந்த வீட்டில் சிறந்த என்டர்டெயினர், சிறந்த டிரெஸ்சிங் மற்றும் பெஸ்ட் பிளேயர் விருதை கொடுக்கலாம் எனக் கூறியிருந்தார்.

ஆனால், அவருக்கு ஒரு விருது கூட கிடைக்கவில்லை. செவ்வாய் கிழமை நடந்த கண்ணாடி டாஸ்க் எபிசோடை பார்த்த அனைவரும் பாவனிக்கு அத்தனை விருதுகளையும் கொடுக்கலாம் என பாராட்டி வருகின்றனர்.

பாவனியை வெஷ பாட்டில் என சொன்ன ராஜுவே இந்த டாஸ்க் முடிந்தவுடன் அவருடன் நட்பாகி விடுவார் என்றும் நெட்டிசன்கள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Pavani entertains the fans very well after she try to imitates like Raju in the mirror task. Both Raju and Pavani is a real stress buster of the latest episode.