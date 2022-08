அமீர் காலுக்கு என்ன ஆச்சு? திடீரென பாவனி போட்ட ட்வீட்.. பதறிப் போன பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட பாவனிக்கும் ஜெமினி கணேசன் பேரனான அபிநய்க்கும் இடையே காதல் மலருமா? மலராதா? என ரசிகர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கையில் வைல்டு கார்ட் என்ட்ரியாக வந்து பாவனியின் மனதில் இடம் பிடித்து விட்டார் அமீர்.

நடன இயக்குநரான அமீர் பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் பாவனியின் பக்தனாக அவரை சுற்றி சுற்றி வந்த நிலையில், பிக் பாஸ் ஜோடிகள் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் இருவரையும் ஜோடிகளாக போட்டு ராஜூவையும் பிரியங்காவையும் தொகுப்பாளர்களாக வைத்து அடுத்த அட்டகாசத்தை விஜய் டிவி ஆரம்பித்தது.

சமீபத்தில், பாவனிக்கும் அமீருக்கும் விஜய் டிவி மேடையிலேயே திருமண தீம் வைத்து திருமணத்தையும் செய்து வைத்து விட்டனர்.

அமீர் பாவனி திடீர் திருமணம்?..காதலை நிறைவேற்றி வைத்த விஜய் டிவி!

English summary

Pavani Reddy shares a medical report of Amir and praises him for his dedication and Bigg Boss fans send wishes and take care messages to Amir and wish to he win win the BB Jodigal Season 2 title.