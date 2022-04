ஹீரோக்களை விட விலங்குகளை நம்பும் டைரக்டர்கள்...பழைய காலத்திற்கு திரும்புகிறதா தமிழ் சினிமா?

சென்னை : சமீப காலமாக தமிழ் சினிமாவில் காமெடி நடிகர்கள், டிவி பிரபலங்களை ஹீரோ-ஹீரோயினாக வைத்து படம் எடுப்பது அதிகரித்து வருகிறது. இதை பார்த்து பலரும் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோக்களுக்கு பஞ்சம் வந்து விட்டதா என சந்தேகம் வர துவங்கி விட்டது.

ஹீரோ - ஹீரோயின்களுக்கு பஞ்சா, கதைக்கு பஞ்சமா என்ன காரணம் என பலர் கேட்டாலும், இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டியது ஹீரோ - ஹீரோயின்கள் அல்ல. புதிய ஹீரோ-ஹீரோயின்களை அறிமுகம் செய்வது இதன் நோக்கமல்ல. ஹீரோ அந்த நடிகர் என சொல்லப்பட்டாலும், நன்று கவனித்து பார்த்தால் படத்தின் கதை, அந்த ஹீரோவின் கேரக்டரை மையப்படுத்தியதாக இருப்பதில்லை.

English summary

In recent days, pet or animal based movies are increased in tamil cinema. Fans asked did director belive animals more than heroes. The animal based movies had a same type of stories. Meanwhile directors and producers belived that type of movies are definetly attract kids.