பிரபல தயாரிப்பாளரை சந்தித்த அஜித்...எதற்கு இந்த திடீர் சந்திப்பு?...அப்டேட் லோடிங்கா?

சென்னை : சமீப காலமாக அஜித்தின் போட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு, வைரலாக்கப்படுவதை பார்க்க முடிகிறது. இந்த போட்டோக்களை ரசிகர்கள் தொடர்ந்து கொண்டாடியும் வருகின்றனர்.

மிக அரியதாகவே பொது இடங்களில் தோன்றும் அஜித் ஏர்போர்ட்டிற்கு சென்றாலும் சரி, ரைஃபில் கிளப்பிற்கு சென்றாலும் சரி அந்த போட்டோ லோ க்வாலிட்டியாக இருந்தாலும், பழைய போட்டோவாக இருந்தாலும் அது சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்து சில நிமிடங்களிலேயே டிரெண்டாகி விடுகிறது.

லேட்டஸ்ட் போட்டோக்கள் மட்டுமின்றி, அஜித்தின் பழைய பேச்சுக்கள், பேட்டிகள் போன்ற வீடியோக்களையும் அவ்வவ்போது பகிர்ந்து டிரெண்டாக்கி வருகிறார்கள் அவரின் தீவிர ரசிகர்கள்.

English summary

Now a pic has surfaced apparently shot during Ajith's meeting with Lyca Productions owner Subaskaran Allirajah. This is one more indication that 'AK 62' the next big project in Kollywood is firming up.