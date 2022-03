வலிமை டைரக்டர் வினோத், தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் மீது பாய்ந்தது வழக்கு

சென்னை : வலிமை டைரக்டர் ஹெச்.வினோத், தயாரிப்பாளர் போனி கபூர் ஆகியோர் மீது சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அஜித் நடித்த ஆக்ஷன் படமான வலிமையை ஹெச்.வினோத் இயக்கி இருந்தார். போனி கபூர் தயாரித்த இந்த படம் பிப்ரவரி 24 ம் தேதி ரிலீசாகி பாக்ஸ் ஆபீசில் செம கலெக்ஷன் பார்த்து வருகிறது. உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்ட மூன்றே நாட்களில் 100 கோடி கலெக்ஷன் கிளப்பில் இணைந்துள்ளது. முதல் நாள் வசூலிலேயே பல படங்களில் வசூல் சாதனையை முறியடித்துள்ளது.

English summary

Yesterday chennai based lawyer filed police complaint against valimai and seeked ban for valimai. Now another case filed against valimai director H.Vinoth and producer Boney kapoor in Chennai Police Commisinor office. In that petetion they mentiond valimai movie scenes misrespect lawyers are as like criminals.