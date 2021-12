அடடா... ஆடியோ லாஞ்சையே அசத்தலாய் நடத்தப்போகும் பொன்னியின் செல்வன்? கசிந்த தகவல்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ஆடியோ லாஞ்ச் குறித்த அசத்தல் தகவல் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் உருவாகி வரும் படம் பொன்னியின் செல்வன். கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை மையப்படுத்தி இப்படம் அதே பெயரில் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.

இரண்டு பாகங்களாக உருவாக்கப்படும் இப்படத்தின் முதல் பாகம் வரும் ஏப்ரல் மாதம் ரிலீஸ் ஆகும் என கூறப்படுகிறது. இதன் முதல் பாகத்தின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது.

Sources says that Ponniyin Selvan Audio launch will be in abroad. It may held in Dubai or Lodon it seems.