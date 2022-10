அமெரிக்கா பாக்ஸ் ஆபிஸில் 2.O சாதனையை முறியடித்த PS 1… ரஜினியின் கோட்டையை தகர்த்த மணிரத்னம்!

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தின் முதல் பாகம் செப் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

உலகம் முழுவதும் பான் இந்தியா படமாக வெளியான பொன்னியின் செல்வனுக்கு அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் வசூல் வேட்டை நடத்தி வரும் பொன்னியின் செல்வன் அமெரிக்கா பாக்ஸ் ஆபிஸில் தரமான சம்பவம் செய்துள்ளது.

English summary

Mani Ratnam’s Ponniyin Selvan 1 film breaks Tamil cinema box office records. The film had a terrific opening in the USA and has minted huge money at the ticket windows. And overtakes Rajini’s 2.O and is now the all-time No 1 Tamil film in the USA. It has been reported, Ponniyin Selvan is now inching closer to the Rs 350-crore mark worldwide.