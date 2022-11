பொன்னியின் செல்வன் 500 கோடி இமாலய வசூல்.. யாராவது என் கையை கிள்ளுங்க என கெஞ்சும் ஆதித்த கரிகாலன்!

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் சியான் விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி நடித்த பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் 500 கோடி வசூல் ஈட்டியதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

சமீபத்தில் நடந்த சக்சஸ் மீட்டிலேயே நடிகர் பார்த்திபன் பொன்னியின் செல்வன் 500 கோடி வசூலை தாண்டியதாக கூறியிருந்த நிலையில், இன்று தான் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

அதனை ஷேர் செய்து சியான் விக்ரம் தற்போது போட்டுள்ள உற்சாக ட்வீட் ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

