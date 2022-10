சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கத்தில் செப்டம்பர் 30ம் தேதி வெளியான பொன்னியின் செல்வன் வசூலில் சாதனை படைத்து வருகிறது.

விக்ரம், கார்த்தி, ஜெயம் ரவி, ஐஸ்வர்யா ராய், திரிஷா என மிகப் பெரிய மல்டி ஸ்டார் படமாக பொன்னியின் செல்வன் உருவாகியுள்ளது.

விஜய்யின் பீஸ்ட், அஜித்தின் வலிமை படங்களின் வசூலை பொன்னியின் செல்வன் நான்கே நாட்களில் முறியடித்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வனை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்.. நெகிழ்ந்து போன ஜெயம் ரவி.. என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

English summary

Mani Ratnam’s magnum opus Ponniyin Selvan 1, a much-awaited period drama, has long been making fans eager for its release. This film will break Tamil cinema box office records and will emerge as the best-opening Tamil film of the year. Ponniyin Selvan 1 collected 260 Crores worldwide and 100 Crores in Tamil Nadu itself.