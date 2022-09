பொன்னியின் செல்வன் வெற்றி.. ஒத்தை ஆளாக கெத்து காட்டி சாதித்த மணிரத்னம்..சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டு

பொன்னியின் செல்வன் கதையை திரைக்கதை அமைக்கவே பெரும் ஜாம்பவான்களால் முடியாதபோது ஒத்த ஆளாக கெத்து காட்டியுள்ளார் மணிரதனம்.

ஒரு படத்தை எடுப்பது கடினம் என்றால் ஒரு காவியத்தை பெரும் பட்டாளத்தை வைத்துக்கொண்டு எடுப்பது அசாத்தியம் என்று பாராட்டுகின்றனர்.

தனிமனிதராக திறமையாளர்களை வைத்து வென்று காட்டிய மணி ரத்னத்துக்கு சமூக வலைதளங்களில் பாரட்டு குவிகிறது.

குந்தவையாகவே மாறிய அதீதி ஷங்கர்.. கலக்கல் போஸ் என ரசிகர்கள் கொஞ்சல்ஸ்!

English summary

Mani Ratnam portrayed Ponni'yin Selvan creating a similar movie when the great legends could not make a screenplay. It is appreciated that if it is difficult to make a film, it is possible to make an epic with a large army. Mani Ratnam has been praised on social media for showing talent as an individual.