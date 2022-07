’பொன்னியின் செல்வன்’..எம்ஜிஆரின் நிறைவேறாத ஆசை..சாதித்து காட்டிய மணிரத்னம்..சுவாரஸ்ய பின்னணி தகவல்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் கதை எம்ஜிஆர் காலத்து கனவுப்படம், எம்ஜிஆர் நடிக்க முடிவெடுத்து முடியாமல் போக பின்னர் அது பலகட்டங்களை கடந்து மணிரத்னம் மூலம் முயற்சிக்கப்பட்டு இறுதியில் விரைவில் வெளியாக உள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் கதை 1950 களில் எம்ஜிஆர் நடிக்க ஆசைப்பட்டு பின்னர் அது நடக்காமல் போக பின்னர் பல முறை முயன்றும் படம் எடுக்கப்படாமல் போனது.

இதன் பின்னர் இயக்குநர் மணிரத்னம் பலமுறை முயன்றார். கமல்ஹாசன், விஜய் என பயணப்பட்டு முடியாமல் போன படம் தற்போது மணிரத்னம் மூலமாக சாத்தியமாகியுள்ளது.

English summary

Ponni's Selvan Movie is the dream film of MGR. He tried to act in that movie but unfortunately, it did not happen. This movie went through many stages and was attempted by Mani Ratnam and finally, it will be released soon.