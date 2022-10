சாதனை மேல் சாதனை புரியும் பொன்னியின் செல்வன்..உலக நாடுகளில் வசூல் விவரம்..ரஜினி பட சாதனை முறியடிப்பு

பொன்னியின் செல்வன் சாதனை மேல் சாதனை படைத்து வருகிறது. எந்திரன், கபாலிபோல் ரூ.300 கிளப்பில் இணைந்தது.

வெளிநாடுகளில் வசூலில் பல சாதனைகளை இப்படம் நிகழ்த்தி வருகிறது. அமெரிக்காவில் கபாலி பட சாதனையை முறியடித்து 2.0 படத்தை நோக்கி முன்னேறுகிறது.

இரண்டாம் பாகம் வெளியாகும் முன் முதல்பாகம் வசூல் சாதனை இரண்டாம் பாகத்தின் மீதான எதிர்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் பொன்னியின் செல்வன்… 4 படங்களின் ரிலீஸ் தேதி ஒத்திவைப்பு…?

English summary

Ponniyin selvan movie continues to grow. joined the Rs.300 crore club along with Enthiran, Kapali movies. The film has achieved many achievements in foreign collections. breaks Kabali movie records in America and moves towards 2.0. curiosity to the second part has also increased since the first part grossed record before the release of the second part.