விஷ வாயு, திரை கிழிப்பு..மிரட்டலை மீறி கனடாவில் வெளியானது பொன்னியின் செல்வன்..உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

பொன்னியின் செல்வன் படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது. கடும் மிரட்டலை மீறி இந்தியர்கள் அதிகம் வசிக்கும் நாடான கனடாவிலும் வெளியானது.

பொன்னியின் செல்வனை கனடாவில் திரையிடக்கூடாது, மீறினால் கடும் விளைவு ஏற்படும் என பகீரங்கமாக தியேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

படத்தை வெளியிட்டால் திரைகளை கிழிப்போம், தியேட்டருக்குள் விஷவாயுவை செலுத்துவோம் என மிரட்டலில் கூறப்பட்டிருந்ததை மீறி படம் வெளியாகி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

English summary

Ponniyin Selvan is releasing worldwide on Sep-30. It is also released in Canada, a country with a large population of Indians. Mysterious persons openly threatened to tear down the screens and Let's inject poison gas into the theatre, if Ponniyin Selvan should be screened in Canada. But the Canadian distribution company said that despite the threat, the film was released and ran successfully.