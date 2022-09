ரஜினியே நடிக்க விரும்பிய பொன்னியின் செல்வன்..நடிக்க மறுத்த அமலாபால்..துணிச்சல் அதிகம் தான்

பொன்னியின் செல்வன் படத்திற்காக தன்னை மணி ரத்னம் அணுகியதாகவும் அதை தாம் அதை மறுத்துவிட்டதாகவும் அமலாபால் தெரிவித்துள்ளார்.

தனக்கு ஒரு சிறு வேடமாவது கொடுங்கன்னு ரஜினி மணிரத்னத்திடம் ஆசையாக கேட்ட பொன்னியின் செல்வனில் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை மறுத்துவிட்டதாக அமலாபால் தெரிவித்துள்ளார்.

சமீபத்தில் கடாவர் படத்தை தயாரித்து அமலாபால் நடித்திருந்தார். இந்தப்படம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

உலகளவில் வசூல் வேட்டை நடத்த காத்திருக்கும் பொன்னியின் செல்வன்.. ஓவர்சீஸ் விநியோகஸ்தர்கள் லிஸ்ட் இதோ!

English summary

Ponni's Selvan is the film that Rajinikanth wanted to act in. Amala Pal refused Mani Ratnam's offer to act in this film. Amala Pal's rejection of a Mani Ratnam film opportunity shows her bravery.