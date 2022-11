ரஜினியின் லால் சலாம் பூஜையில் பொன்னியின் செல்வன் வெற்றி விழா… ஆஜரான சோழர் படை…

சென்னை: லைகா தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் லால் சலாம் பட பூஜை இன்று நடைபெற்றது.

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் இந்தப் படத்திற்கு ஏஆர் ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார்.

இந்நிலையில், லால் சலாம் பூஜையில் பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் வெற்றி விழாவும் நடைபெற்றது.

English summary

Rajinikanth will act in his 170th film after Jailer. Directed by Aishwarya Rajinikanth, the film is titled 'Lal Salaam'. In this case, Ponniyin Selvan's success meet was held at the Pooja of Lal Salaam. In this, Mani Ratnam, Karthi, and Jayam Ravi participated.