வசூலில் கொழிக்கும் பொன்னியின் செல்வன்..படத்தை வைத்து மோதும் பிரபலங்கள், அனல் பறக்கும் நெட்டிசன்கள்

பொன்னியின் செல்வன் வெளியானதிலிருந்து சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது. சோழமன்னன் குறித்தும், படங்களை கம்பேர் செய்தும் சர்ச்சை சூடு பிடித்துள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் படத்தையும், பாகுபலி படத்தையும் ஒப்பிட்டு தமிழ் தெலுங்கு ரசிகர்கள் ஒருபக்கம் மோதி வருகிறார்கள்.

பொன்னியின் செல்வனில் சோழ மன்னனை இந்து அரசனாக மாற்றியுள்ளனர் என இயக்குநர் வெற்றிமாறன் சொல்ல திரையுலகினருக்குள் மோதல் கிளம்பியுள்ளது.

பொன்னியின் செல்வன் -பாகுபலி மோதல்.. நாகார்ஜுனா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க!

English summary

Since the release of Ponni's Selvan, there has been controversy. Controversy has heated up regarding Cholamannan and comparing the pictures. Tamil Telugu fans are clashing comparing with Ponni's Selvan and Baahubali. A conflict has arisen among the film fraternity as director Vetrimaran says that the Chola king has been turned into a Hindu king in Ponniyin Selvan.