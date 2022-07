அதுக்குள்ள லீக் ஆகிடுச்சே.. மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் டீசர் எப்படி இருக்கு தெரியுமா?

சென்னை: பண்டைக் காலத்து பறையொலி இசை முழங்க பொன்னியின் செல்வன் டீசர் வெளியீட்டு விழா சற்று முன் தொடங்கி உள்ளது.

இந்நிலையில், தனியார் தொலைக்காட்சியில் பொன்னியின் செல்வன் டீசர் காட்சியே வெளியாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

டீசரை பார்த்த ரசிகர்கள் இயக்குநர் மணிரத்னம் பண்ணி வைத்திருக்கும் வேலையை பார்த்து மெய்சிலிர்த்து போயுள்ளனர்.

56 வயதிலும் வெறித்தனமாக நடிக்கும் விக்ரம்.. திடீரென உடல்நலக்குறைவு வர என்ன காரணம்?

English summary

Ponniyin Teaser leaked?Fans were shocked after watching it in Social media before the official release. But the teaser is a very promising one and will break all the records.