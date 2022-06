’பூ’ ராமு எனும் அற்புத கலைஞன்..வீதி நாடகத்திலிருந்து திரைத்துறை வரை

சென்னை: திரைப்பட குணச்சித்ர நடிகர் பூ ராமு மாரடைப்பால் நேற்று காலமானார். வீதி நாடக கலைஞராக இடதுசாரி கருத்துகளை மக்களிடம் கொண்டுச் சென்றவர்.

நடிகர், நாடக கலைஞர், முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்க நிர்வாகி, இடதுசாரி சிந்தனையாளர் என பன்முக திறமைக்கொண்டவர் ராமு.

இடதுசாரி இயக்கத்திலிருந்து மக்கள் பிரச்சினைகளை பேச வீதி நாடக கலைஞராக அவதாரமெடுத்தவர் திரைப்படத்துறையிலும் கால்பதித்தார்.அவரது மறைவுக்கு முதல்வர் தொடங்கி பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

நானும் ஆர்யாவும் சேர்ந்து கொழந்த பெத்துக்க முடியாது… எதனால் விஷால் இப்படி சொன்னார் தெரியுமா?

English summary

Poo Ramu, a character actor in the Tamil film industry, has died of a heart attack. He raised awareness among the people as a street performer and later made his mark in tamil film industry.