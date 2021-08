என்னப்பா நடக்குது இங்க ...பாதுகாக்கப்படும் விஜய் பட தகவல்கள்...ஆர்வத்தில் உளரும் பிரபலங்கள்

சென்னை : கோலிவுட்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்று விஜய் நடிக்கும் பீஸ்ட். விஜய்யின் 65 வது படமாக உருவாகி வரும் இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கி வருகிறார். கலாநிதி மாறனின் சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்து வருகிறது.

பூஜா ஹெக்டே ஹீரோயினாக நடிக்கும் இந்த படத்தில் யோகி பாபு, குக் வித் கோமாளி புகழ் உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள். மாஸ்டர் படத்தை தொடர்ந்து விஜய்யின் இந்த படத்திற்கும் அனிருத் இசை அமைக்கிறார்.

English summary

Pooja Hegde leaked behind the screen photos from beast set. later she deleted her post . but screen shot of her post rolled in social media.