என்னது ஆப்ரேஷன் செய்தேனா?அதற்கு அவசியமே இல்லை..பூஜா ஹெக்டே விளக்கம்!

சென்னை : நடிகை பூஜா ஹெக்டே காஸ்மடிக் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டதாக பரவிவரும் சர்ச்சைக்கு பூஜா ஹெக்டே விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் பூஜா ஹெக்டே. தமிழில் இவர் நடிப்பில் வெளியான பீஸ்ட் படத்தை தொடர்ந்து பிரபாஸ் உடன் இணைந்து நடித்த ராதே ஷாம் படம் வெளியானது.

ஆனால், இரு படங்களுமே இவருக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றியை ருசித்து தரவில்லை இதனால், அம்மணி கொஞ்சம் சோகத்தின் தான் இருக்கிறார்.

என் உடல்.. என் உடை.. என் வாழ்க்கை.. கருத்து சொன்னவர்களை கண்டித்த பாடகி பூஜா வைத்தியநாத்!

English summary

Pooja Hegde is one of the most beautiful actresses in Indian cinema. she went to London to do cosmetic surgery on her face or nose.