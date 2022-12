‘தெறி‘ரீமேக்கில் நடித்தால் தற்கொலை செய்து கொல்வேன்..பவன் கல்யாணுக்கு மிரட்டல் கடிதம்!

ஆந்திரா : தெறி ரீமேக்கில் நடித்தால் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என பவன் கல்யாணின் தீவிர ரசிகை ஒருவர் கடிதம் அனுப்பி உள்ளார்.

அட்லி இயக்கத்தில் 2016ம் ஆண்டு வெளியானத் திரைப்படம் தெறி. இத்திரைப்படத்தில் விஜய், சமந்தா, எமிஜக்சன்,பிரபு, நைனிகா,மொட்டை ராஜேந்திரன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர்.

இப்படத்தில் விஜய் போலீசாக நடித்து மிரட்டி இருந்தார். இத்திரைப்படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டடித்து வசூலை வாரிக்குவித்தது.

லூசு மாதிரி கேள்வி கேட்காத.. நீ லூசு மாதிரி பேசாத.. விஜே மகேஸ்வரியிடமே எகிறிய தனலட்சுமி.. தெறி புரமோ

English summary

Pawan Kalyan’s fans are unhappy with the reports of their favorite star doing a Telugu remake of Theri. fan wrote a suicide letter to Harish Shankar not make the remake.