சூப்பர் ஸ்டாருடன் மாஸ் கூட்டணி... போக்கிரி ஸ்டைலில் கம்பேக் கொடுக்கும் பிரபுதேவா

ஹைதராபாத்: டான்ஸர், டான்ஸ் மாஸ்டர் என திரையுலகில் அறிமுகமான பிரபுதேவா ஹீரோ, இயக்குநர் என பல பரிமாணங்களிலும் கலக்கி வருகிறார்.

இறுதியாக பிரபுதேவா இயக்கத்தில் சல்மான் கான் நடித்த ராதே திரைப்படம் 2021ம் ஆண்டு வெளியானது.

அதன்பின்னர் ஹீரோவாக நடிப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தி வந்தார் பிரபுதேவா.

இந்நிலையில், மீண்டும் இயக்குநராக வேண்டும் என முடிவெடுத்துள்ள பிரபுதேவா சூப்பர் ஸ்டாருடன் கூட்டணி வைக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Prabhu Deva started acting as a hero after being a dance master. After that, he directed films of leading heroes including Vijay and Salman Khan. Now he decide to direct a new film with Telugu actor Chiranjeevi.