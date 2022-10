கமல், ரஜினி அண்ணன்களுடைய பண்பு அஜித்திடம்தான் இருக்கிறது... பிரபு பாராட்டு

சென்னை: 1980 மற்றும் 90-களில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் நடிகர் பிரபு.

பின்னர் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடிக்கத் தொடங்கி, தொடர்ச்சியாக பல படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நடிகர் அஜித் பற்றி முன்னதாக பிரபு கொடுத்துள்ள பேட்டி தற்சமயம் வைரலாகியுள்ளது.

English summary

Actor Prabhu was one of the leading actors of the 1980s and 90s. Later he started acting in character roles and continued to act in many films. In this case, Prabhu's recent interview about actor Ajith has gone viral.