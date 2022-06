இவரு மட்டும் விஜய்க்கு வில்லனாக நடிச்சா வேறலெவலில் இருக்கும்.. ரசிகரின் ட்வீட்டுகு பிரசன்னா பதில்!

சென்னை: சாக்லெட் பாய் ஹீரோவாக நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்த நடிகர் பிரசன்னா தன்னால் வில்லனாகவும் மிரட்ட முடியும் என்பதை தனது வெரைட்டியான நடிப்பாற்றலை காட்டி நிரூபித்துள்ளார்.

அஞ்சாதே, திருட்டுப்பயலே 2, மாஃபியா உள்ளிட்ட படங்களில் பிரசன்னாவின் வில்லத்தனம் வெறித்தனத்தின் உச்சமாக ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது.

இந்நிலையில், நடிகர் விஜய்க்கு வில்லனாக நடிக்க வேண்டும் என்கிற ரசிகர் ஒருவரின் கோரிக்கைக்கு நடிகர் பிரசன்னா பதிவிட்டுள்ள ட்வீட் டிரெண்டாகி வருகிறது.

பாலாஜி மோகன் மற்றும் ட்ரெண்ட் லவுடு இணைந்து ... பிரசன்னா,தன்யா நடிக்கும் புதிய வெப் சீரிஸ்

English summary

Prasanna reply to a fan who asked him to do a villain role opposite Vijay. His recent cop role in Fingertip season 2 praised by fans very well.