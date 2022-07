பிரதாப் போத்தனின் கடைசி படம் காபி வித் காதல்.. நல்ல நண்பரை இழந்து விட்டேன் என குஷ்பு உருக்கம்!

சென்னை: நடிகை குஷ்புவின் தயாரிப்பில் சுந்தர் சியின் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் காபி வித் காதல் படத்தில் நடித்துள்ளார் பிரதாப் போத்தன் என உருக்கமான பதிவு போட்டுள்ளார் குஷ்பு.

பிரதாப் போத்தன் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், குஷ்பு நடித்த வெற்றி விழா திரைப்படம் அப்பவே 175 நாட்களுக்கு மேல் ஓடி மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.

பிரதாப் போத்தன் உடன் நல்ல நட்புறவை வளர்த்து வந்த நடிகை குஷ்பு அவரது மறைவு செய்தியை அறிந்து பெரும் துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளார்.

English summary

Khushbu Sundar tweeted, "It was wonderful to have on board in my home prod #CoffeeWithKaadhal. Met him when we were shooting in Ooty. Same smile, zest for life, living every moment to the fullest,laughing,cribbing,complaining, happy all at the the same time. #PratapPothen hadn't changed. Gems don't"