நடிகரும் இயக்குநருமான பிரதாப் போத்தன் மறைவு.. பிருத்விராஜ் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் இரங்கல்

சென்னை: நடிகரும் இயக்குநருமான பிரதாப் போத்தன் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இன்று காலை 8 மணியளவில் காலமானார்.

தென்னிந்திய திரையுலகில் மூத்த நடிகராகவும், சிறந்த இயக்குநராகவும் விளங்கிய பிரதாப் போத்தன் காலமான செய்தி ஒட்டுமொத்த சினிமா பிரபலங்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

அங்கிள் எங்களை விட்டு போயிட்டீங்களே என நடிகர் பிருத்விராஜ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பல பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என பலரும் பிரதாப் போத்தனின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

