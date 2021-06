அம்மாவை நினைத்து உருகும் பிரேம்ஜி.. கடைசி ஆசையை நிறைவேற்ற முடிவு.. விரைவில் திருமணம்!

சென்னை: நடிகர் பிரேம்ஜிக்கு விரைவில் திருமணம் என அவரது தந்தை கங்கை அமரன் அறிவித்துள்ளார்.

நடிகர் பிரேம்ஜி, தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகர்களுல் ஒருவர் ஆவார். இயக்குநர் வெங்கட் பிரபுவின் சகோதரரான இவர், அண்ணன் இயக்கும் படத்தில் நிச்சயம் ஏதாவது ஒரு கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

இதுவரை வல்லவன், சென்னை 28, சத்தம்போடாதே, சரோஜா, சிலம்பாட்டம், கோவா, மங்காத்தா, போடா போடி உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Prmgi gets married soon says Gangai Amaran. Premgi agreed to marriage to fulfill the desire of his mother he said.