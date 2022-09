“எங்கள் திருமணத்தை வைத்து இப்படி செய்யலாமா?”: புதுமாப்பிள்ளை லிப்ரா ரவி ஆதங்கத்துடன் கேள்வி

சென்னை: தமிழில் சுட்ட கதை, நளனும் நந்தினியும் போன்ற படங்களை தயாரித்தவர் லிப்ரா ரவி எனப்படும் ரவிந்திரன் சந்திரசேகரன்.

இவர் கடந்த வாரம் சின்ன திரை நடிகை மகாலாட்சுமியை இரண்டாவது திருமணம் செய்துகொண்டார்.

இந்த காதல் ஜோடி குறித்து தொடர்ச்சியாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகளும் வதந்திகளும் ஒருசேர வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன.

English summary

Producer Libra Ravi and Serial actress Mahalakshmi got married in Tirupati. Ravinder and Mahalakshmi were visiting many places after their marriage and had darshan of Swami at Tiruchendur Murugan Temple. After that, Ravinder said that a channel has earned a lot of money by publishing our wedding video.