செல்ஃபி படத்தோட அடுத்த அறிவிப்பு… இன்று வெளியாகிறது

சென்னை : நடிகர் ஜிவி பிரகாஷ்குமார் கவுதம் மேனனுடன் இணைந்து நடித்துள்ள படம் செல்ஃபி.

கலைப்புலி எஸ் தாணு இந்தப் படத்தை தயாரித்து வருகிறார்.

படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி சிறப்பான வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் இன்றைய தினம் அடுத்த அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளதாக தாணு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Selfie is a film starring actor GV Prakash and Gautham Menon. The film's producer Kalaipuli S Thanu said on his Twitter page that the new announcement of the film will be released today as the film is getting ready for release.